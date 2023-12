Flamengo faz sondagem por Evander, ex-Vasco

O Flamengo já está se planejando para uma possível saída de Everton Ribeiro. Assim, os dirigentes rubro-negros fizeram uma sondagem por Evander. O meia é revelado pelas categorias de base do Vasco e atualmente pertence ao Portland Timbers, dos Estados Unidos. A informação é do “ge”.

Aos 25 anos, Evander foi um dos destaques do Portland em 2023. O meia vive um momento especial nos Estados Unidos, mas enxerga com bons olhos um retorno ao Rio de Janeiro e uma transferência ao Flamengo. Apesar do interesse entre clube e jogador, os americanos pretendem fazer jogo duro nas negociações.

Na mira do Flamengo

O Portland não está interessado em se desfazer de Evander. Afinal, os americanos desembolsaram cerca de R$ 53 milhões pela contratação do meia no fim de 2022. O Flamengo, dessa forma, fez uma consulta para saber os valores de uma possível contratação. Assim, os dirigentes rubro-negros aguardam por uma resposta do clube americano para definir se avança nas negociações.

Aliás, não é a primeira vez que os dirigentes rubro-negros demonstram interesse na contratação do meio-campista. O clube formalizou uma proposta de empréstimo ao jogador quando atuava no Midtjylland, da Dinamarca. No entanto, as negociações não andaram para frente na época.

Situação de Evander

Com 29 jogos disputados e 11 gols marcados em 2023, Evander tem contrato no Portland até dezembro de 2026. O Vasco, por ser formador, é dono de 3,5% de qualquer negociação do meia. O interesse do jogador em retornar ao Brasil pode ser um facilitador para diretoria rubro-negra nas futuras conversas.

O Flamengo está se preparando para uma possível saída de Everton Ribeiro. O contrato do camisa 7 se encerra no fim de 2023 e ainda não houve um acordo para renovação. O clube, dessa forma, acertou com De La Cruz e está de olho na situação de Evander.

