Chelsea arranca vitória a ferro e fogo sobre o Luton Town

Por muito pouco o Chelsea não tropeçou, neste sábado (30/12), contra o Luton Town, em jogo pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Afinal, neste duelo no Kenilworth Road, casa do Luton, os Blues abriram 3 a 0, com gols de Palmer (dois) e Madueke. Contudo, nos 15 minutos finais, se perdeu em campo, levou dois gols (Barkley e Adebayo) e viu o rival ficar em cima, perdendo pelo menos três chances para empatar. No fim, suado 3 a 2.

Desta forma, o Chelsea vai aos 28 pontos, se mantendo no meio da tabela, em décimo lugar. O Luton Town segue na zona de rebaixamento, com 15 pontos, em 18º lugar. Um ponto atrás do primeiro fora do Z3, o Everton (que ainda jogará na rodada)

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês.

Chelsea abre 3 a 0

Apesar de jogar como visitante, o Chelsea fez valer a sua melhor técnica e, encarando um rival fechado, pressionou muito nos primeiros minutos. Assim, chegou ao 1 a 0 aos 11, num chute de fora da área de Palmer. Somente depois que ficou atrás do placar foi que o Luton Town se aventurou na frente. Quase empatou numa falta cobrada por Barkley. Contudo, aos 37, Madueke recebeu pela direita, limpou a marcação e bateu no ângulo esquerdo do goleiroKaminski para fazer o segundo gol dos Blues. No segundo tempo, o jogo foi equilibrado até os 25 minutos, quando Palmer recebeu no meio da zaga, avançou, saiu bem da marcação e fez 3 a 0 para o Chelsea. Porém, depois disso, o time visitante se esqueceu do jogo e passou a levar o maior sufoco de um time claramente inferior.

Luton Town acorda e quase empata

Só dava Luton. Adebayo fez um gol anulado aos 30 que colocou fogo na torcida, que passou a acreditar numa reação improvável. Barkley (ex-Chelsea), escorando um escanteio, fez o primeiro gol do time da casa, aos 35. Daí para a frente, desespero dos Blues. Afinal, o Chelsea levou bola na trave, chute que passou raspando e, aos 42, Adebayo colocou 3 a 2 no placar aproveitando um rebote do goleiro Petrovic. Sufoco total até o fim. Mas o Chelsea saiu com a vitória.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2×3 Chelsea

Aston Villa x Burnley – 12h

Crystal Palace x Brentford – 12h

Manchester City x Sheffield – 12h

Wolverhampton x Eveton – 12h

Nottingham Forest x Manchester United – 14h30

Domingo (31/12)

Fulham x Arsenal – 11h

Tottenham x Bournemouth – 11h

Segunda (1/1)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brigton – 16h30

