Santos anuncia contratação de João Schimdt

O Santos anunciou a contratação do volante João Schimdt neste sábado (30). O jogador estava sem clube após passagem pelo Kawasaki Frontale, do Japão, e assinou um pré-contrato de um ano, com opção de renovação por mais 12 meses.

O presidente eleito Marcelo Teixeira, no entanto, ainda não assumiu oficialmente a direção do Santos. Assim, tem feito acordos com os futuros jogadores do clube. Entretanto, apesar do anúncio oficial, o acerto com o jogador será formalizado em janeiro, após a realização de exame médico.

João Schmidt começou nas categorias de base do São Paulo, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010 ao lado de atletas como Lucas Moura e Casemiro. Fez a estreia pelos profissionais em 2012. Ele ainda atuou pelo Vitória de Setúbal, Rio Ave,Atalanta, Nagoya Grampus e Kawasaki Frontale, antes de chegar no Santos.

Assim, o Santos já anunciou oito jogadores para 2024. São eles: ozagueiro Gil (ex-Corinthians), os meias Giuliano (ex-Corinthians) e Otero (ex-Aucas), os lateral-direito Aderlan (ex-Bragantino) e Hayner (ex-Coritiba), o lateral-esquerdo Jorge (ex-Palmeiras) e o atacante Willian Bigode (ex-Athletico-PR). E outros três estão apenas por detalhes: com meia equatoriano Cazares e os atacantes Pedrinho, Marcelinho e Guilherme. Um time inteiro!

