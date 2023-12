Santos busca interessados em seus jogadores mais caros

Com o objetivo de reformular seu elenco, o Santos também tem como compromisso, se readequar financeiramente. Por conta do rebaixamento para a Série B, o Peixe terá um orçamento menor comparado a temporada passada. Assim, o clube monitora o mercado atrás de reforços, mas também procura novas equipes para os seus jogadores mais caros.

Nomes como Alfredo Morelos, Lucas Lima, João Basso, Mendoza, Rodrigo Fernández, Dodô e Jean Lucas ainda não conhecem seu futuro para o ano que vem, mas estão cientes de que dificilmente permanecerão na Vila Belmiro. Alguns não se adequaram à política de redução salarial do clube. Outros não estão nos planos do técnico Fábio Carille.

O caso mais complicado é o do colombiano Alfredo Morelos. O jogador chegou com status de artilheiro, mas não vingou no Brasil. Aliás, seus vencimentos estão na casa dos R$900 mil e contrato até agosto de 2025.

O presidente eleito Marcelo Teixeira tem buscado alternativas para negociar o jogador ou até mesmo emprestá-lo com a condição de que os salários sejam pagos pelo clube interessado. Até aqui não apareceram propostas. O problema pe que Morelos, em entrevista a um jornal da Colômbia, disse estar feliz no Brasil e que gostaria de ficar, o que atrapalharia os planos do Peixe.

Quem está mais próximo de deixar o clube é Jean Lucas. Com vencimentos alto também, ele tem negociações avançadas com o Bahia. Apesar dos números e da presença constante em campo, o meio-campista não terá espaço no ano que vem.

Quem o Santos já contratou para 2024

Até aqui, o Santos já acertou as contratações do zagueiro Gil, dos laterais direito Aderlan e Hayner, dos meias Giuliano, Cazares e Otero e dos atacantes Willian Bigode e Guilherme.

