MC Pipokinha diz que mulheres apanharam no cruzeiro do Neymar

A cantora MC Pipokinha, conhecida por suas declarações e apresentações para lá de polêmicas e sensuais, revelou que algumas mulheres foram agredidas por famosos no navio da MSC que organizou o Cruzeiro do Neymar, com a presença do craque e celebridades. Nos stories do Instagram, ela revelou que isso aconteceu porque elas não quiserem ter relações com alguns deles.

MC Pipokinha, vale destacar, que não quis revelar o nome dos famosos. Ainda nos stories, as amigas dela confirmaram a versão da cantora catarinense de 25 anos.

“Sabe que teve um monte de mulher que apanhou porque não quis ficar com os famosos? Você não sabia? Elas apanharam porque elas falaram pra você: ‘Eu não vou ficar’. Mas eles não são acostumados a ouvir não, né?”, comentou MC Pipokinha.

Vale lembrar que o cruzeiro que teve a presença de Neymar foi realizado entre os dias 26 e 29 de dezembro. O navio, o MSC Preziosa, teve ainda um corredor só com fotos da carreira de Neymar. Em outra publicação, Pipokinha destacou que viu muita traição no local:

“E lembrando: se você é casada, seu marido está no cruzeiro e você não veio, pode ter certeza que o seu chifre está garantido. Todos os casados que eu vi traíram”, acrescentou Pipokinha.

Cruzeiro de Neymar

Além de aproveitar restaurantes, teatro, salão de jogos, cassino, boliche, SPA, simulador de Fórmula 1 e cinema 4D, rolaram shows de Jota Quest, Péricles, Belo, Matheusinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feyjão e Matheuzinho. Mas eve mais: marcaram presença o Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Cereja, Guilherme e Benuto, MC Guimê, MC Ryan, MC Oruam, MC Poze e MC Orochi. Vale lembrar que Guimê tem uma música onde cita Neymar: “País do Futebol”, de 2014.

Os comediantes Renato Albani, Thiago Ventura e Victor Sarro também se apresentaram. Além da convivência com Neymar, o cruzeiro teve área para as crianças, com dois saguões temáticos (um de galáxia e outro de safari), piscinas e tobogã.

A embarcação tem capacidade para receber até quatro mil turistas, sem contar os funcionários. O preço para ingressar no Cruzeiro variou de R$ 4.700 (cabine interna) a R$ 30.400 (suíte vip com varanda).

