Corinthians consegue manter Maycon por mais um ano

O Corinthians chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para manter o volante Maycon por mais uma temporada. O jogador tinha contrato com o Timão até o final de 2023, mas conseguiu estender o empréstimo por mais um ano.

O clube ucraniano estava relutando por um novo empréstimo e havia recusado uma nova proposta do Corinthians na semana passada. Aliás, o Timão chegou a oferecer o volante Roni em troca, mas que não agradou os europeus. Contudo, após nova reunião, o Shakhtar decidiu aceitar a nova cessão dos brasileiros.

Assim como foi no ano passado, o Corinthians precisará pagar pelo empréstimo. O valor é mantido em sigilo. Na última negociação, o valor acordado foi de 500 mil dólares (R$3 milhões aproximadamente).

Maycon desde que retornou ao Corinthians

Cria do Timão, Maycon viveu um ano de lesões em 2022, não recebeu propostas de fora no fim do ano e teve empréstimo renovado por mais uma temporada.

Já em 2023, o jogador disputou 57 jogos e marcou três gols. Dessa forma, ele foi titular na grande parte dos confrontos na temporada. Maycon não desejava retornar ao Shakhtar, clube com o qual tem contrato até 2025. Ele ficou no clube de julho de 2018 a março de 2022, quando deixou o país em fuga pela guerra com a Rússia.

