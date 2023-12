Benzema desaparece e causa apreensão no Al-Ittihad

A situação do atacante Benzema é motivo de apreensão. Isso porque o jogador francês não treina há dois dias com o elenco do Al-Ittihad, seu clube na Arábia Saudita. Inclusive, o jornal “Al-Riyadiya” afirma que ele não está nem no país. O veículo ainda cita que o Bola de Ouro-2022 tomou tal atitude, pois passa por problemas pessoais.

A propósito, seu momento profissional também não é dos melhores. Afinal, o craque vem sendo alvo de críticas dos torcedores do Al-Ittihad pelo desempenho aquém do esperado. Especialmente contra grandes adversários. A propósito, depois da derrota para o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, Benzema desativou sua conta na rede social. Seu contrato com o Al-Ittihad é válido até 2026.

Porém, no papel, seus números não são ruins. Em sua primeira temporada pela equipe árabe, o craque francês está sendo bastante participativo. Afinal, em 24 partidas, marcou 15 gols e deu seis assistências.

Não é a primeira vez que o francês se envolve em polêmica na Arábia. Anteriormente, Benzema foi apontado como um dos jogadores do elenco que tiveram problemas de relacionamento com o técnico Nuno Espírito Santo. Tal situação até provocou a demissão do comandante português, que agora comanda o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Benzema tem transferência surpreendente para a Arábia

Benzema se transferiu para o Al-Ittihad de maneira surpreendente. Primeiro porque ele deixou o Real Madrid depois de 14 temporadas. Clube no qual o francês é o segundo maior artilheiro da história, com 354 gols, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Além disso, o centroavante, de 35 anos, havia acabado de receber o prêmio de melhor jogador do mundo.

Ou seja, na teoria ainda possuía bastante mercado na Europa, centro do futebol mundial. Contudo, ele foi atraído pelo projeto árabe e o alto salário. De acordo com Fabrizio Romano, o seu vencimento líquido anual próximo a 200 milhões de euros.

