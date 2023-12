Roma faz jogo duro para liberar Viña ao Flamengo

O Flamengo segue interessado na contratação de Viña, lateral-esquerdo da Roma. No entanto, os dirigentes rubro-negros vêm enfrentando dificuldades nas conversas. Afinal, os italianos estão fazendo jogo duro nas negociações. A informação é do “ge”.





Interesse por Viña

A Roma pediu 10 milhões de euros (R$53 milhões) para liberar Viña. O Flamengo não gostou dos valores oferecidos, mas segue de olho na contratação do lateral. O jogador, por sinal, manifestou interesse de atuar na equipe rubro-negra e é um desejo de Tite para próxima temporada.

A janela de transferências europeias abre somente em 2024. Portanto, os italianos não têm pressa para negociar. A expectativa é que novas propostas surjam pelo lateral nas próximas semanas. O Flamengo analisa esta situação com cautela e pretende fazer uma nova investida no jogador.

LEIA MAIS: Flamengo faz sondagem por Evander, ex-Vasco

Janela do Flamengo

O clube procura um lateral-esquerdo no mercado para vaga de Filipe Luís, que se despediu dos gramados no fim deste ano. Além de Viña, os dirigentes rubro-negros também estão interessados na contratação de Juninho Capixaba, do Bragantino.

Com passagens por Nacional e Palmeiras, Viña pertence à Roma desde 2021 e esteve emprestado ao Sassuolo nesta temporada. O jogador atualmente está com 26 anos e já participou de convocações para Seleção Uruguaia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook