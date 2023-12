Grêmio anuncia renovação com Renato Gaúcho

O Grêmio anunciou, neste sábado (30/12) a renovação com o treinador Renato Portaluppi. Dessa forma, ele terá vínculo válido por mais uma temporada com o Tricolor Gaúcho, afinal, o contrato é válido apenas até dezembro de 2024. Os valores não foram divulgados, mas é bem superior ao R$1,2 milhão que ele recebe atualmente.

” RENOVADO! Ídolo do campo à casamata, ele foi personagem de muitas das nossas principais conquistas. Sob seu comando, nunca terminamos um Brasileirão fora da disputa da Libertadores – e lá estaremos, juntos novamente. Com Portaluppi mais uma vez, prontos para fazer história!!”, publicou o Grêmio no X, antigo Twitter.

Renato, vale lembrar, está no Grêmio desde setembro de 2022. Assim, foi fundamental na campanha que culminou com o retorno do Tricolor para a Série A em 2023. Neste ano, aliás, o seu time foi campeão gaúcho e vice-campeão brasileiro, com 68 pontos, dois atrás do Palmeiras.

O comandante treinou o Grêmio, clube onde é o maior ídolo, pela primeira vez entre 2010 e 2011. Depois, dirigiu em 2013 e de 2016 a 2021. Assim, está na quarta passagem pelo clube. Renato, vale lembrar, conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, quatro estaduais e duas Recopas Gaúchas no comando da equipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.