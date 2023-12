Em ritmo de treino, Manchester City vence o Sheffield em casa

Em ritmo de treino, o Manchester City bateu o Sheffield United por 2 a 0 no Ettihad Stadium, neste sábado (30), pela 20º rodada da Premier League. Rodri e Julian Alvárez balançaram as redes de um jogo fácil para os atuais campeões ingleses. Com o resultado, o time de Pep Guardiola subiu para a terceira colocação, com 40 pontos e com um jogo a menos. Por outro lado, os visitantes se manteve na lanterna com nove pontos.

Rodri decide no primeiro tempo

Como esperado, o Manchester City teve o domínio das ações no primeiro tempo e pouco foi incomodado pelo Sheffield United. Aos 13 minutos, o volante Rodri abriu o placar com um chute de fora da área, sua especialidade. Ele ganhou da marcação e acertou o cantinho do goleiro para abrir o placar. O City permaneceu no ataque, mas encontrou dificuldades para voltar a vencer a retranca rival. As melhores chances aconteceram com Julian Alvárez, que finalizou duas vezes rente a trave. Além disso, Bernardo Silva teve boa oportunidade dentro da área. Contudo, o português parou em grande defesa de Foderingham.

Alvárez mata o jogo para o Manchester City

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2×3 Chelsea

Aston Villa 2×2 Burnley

Crystal Palace 3×1 Brentford

Manchester City 2×0 Sheffield

Wolverhampton 3×0 Everton

Nottingham Forest x Manchester United – 14h30

Domingo (31/12)

Fulham x Arsenal – 11h

Tottenham x Bournemouth – 11h

Segunda (1/1)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brigton – 16h30

