Monica Iozzi revela conversa sobre Neymar: ‘Marmanjo idiota’

A atriz e apresentadora Monica Iozzi revelou que teve uma conversa com um taxista, onde ambos criticaram o atacante Neymar. De acordo com ela, o motorista levantou alguns questionamentos sobre condutas do jogador, e a famosa concordou.

““Hoje fui surpreendida no táxi . O motorista, Seu Américo, puxou conversa: ‘A senhora viu essa história desse navio aí do Neymar?”. “Vi sim. Por quê?, contou Iozzi.

“É de dar dó…”, teria dito o taxista.

“Dó? Como assim?”, disse Iozzi.

“Como é que pode alguém dar tão errado na vida?”, pontuou o taxista.

“O senhor não gosta dele?”, questionou Monica Iozzi.

“Nem gosto nem desgosto. Só sinto vergonha mesmo. Baita marmanjo e ainda tão idiota”, comenta o taxista.

Iozzi concorda: “Pois é, seu Américo. Pois é…”

O Cruzeiro com Neymar foi organizado pela empresa MSC. O navio, aliás, se chama MSC Precioza. Ele saiu de Santos (SP) no dia 26, fez uma pausa em Búzios (RJ) e retornou para a cidade paulista na última sexta-feira (29), quando concluiu a jornada.

Além de Neymar, o cruzeiro teve atrações de cantores como Belo, MC Guimê e Zé Felipe, além de comediantes como Renato Albani. O navio contou ainda com diversos restaurantes, teatro, campos pequenos de boliche e golfe, boates e espaço Kids. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, vale lembrar, recupera-se de uma cirurgia no joelho esquerdo e só deve voltar a jogar no segundo semestre de 2024.

