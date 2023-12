Douglas Luiz marca, Aston Villa vence e cola na liderança do Inglês

O Aston Villa é uma das sensações do Campeonato Inglês. Embora seja tradicional e dono de sete títulos, desde que a Premier League existe (a partir de 1992/93), jamais foi campeão (seu último titulo é de 1981). Neste século, jamais ficou no Top5. Mas vem bem nesta temporada e entrou na 20ª rodada em terceiro lugar. Neste sábado (30/12) enfrentou, em casa, um time da zona de rebaixamento, o Burnley. Jogou quase todo o segundo tempo com um a mais. Quase tropeçou, mas graças a um gol de pênalti de Douglas Luiz aos 44 da etapa final.

O jogo foi excelente. No primeiro tempo, Bailey colocou o Aston Villa na frente. Mas Amdouni empatou. Contudo, ainda na etapa inicial, Diaby recolorou o time da casa. No segundo tempo, mesmo com dez desde os 11 minutos (Berge expulso), o Burnley empatou com Forster. Porém, o pênalti convertido por Douglas Luiz no finzinho deu a vitória por 3 a 2 ao Aston Villa. Mas não sem emoção. A cobrança bateu no travessão, na linha e, de novo, no travessão antes de, enfim, entrar. O time de Birmingham vai aos 42 pontos. O mesmo do líder Liverpool (mas com um jogo a menos).O Burnley, com 11, é o penúltimo.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Aston Villa vai para o intervalo em vantagem

O primeiro tempo foi bem movimentado, com as equipes buscando o gol sempre que possível e o Aston Villa saindo para o intervalo com a vantagem de 2 a 1. O time da casa saiu na frente após grande jogada de Watkins que cortou da esquerda para meio, na entrada da área, e tocou para Bailey. O jamaicano saiu da marcação e chutou sem chance para Trafford. Isso aos 27 minutos. Porém, no minuto seguinte, O’Shea escorou um chuveirinho e deu assistência para Amdouni empatar. O placar fazia justiça, pois o Burnley fazia bom jogo e teve até um gol anulado por milímetros. Mas a sorte sorriu para o Aston Villa, aos 41. Em nova grande jogada de Watkins, este encontrou Diaby desmarcado na pequena área e… 2 a 1.

Douglas Luiz garante a vitória

No segundo tempo, logo aos dez minutos o Burnley teve um jogador expulso: Berge. Afinal, ele já tinha amarelo e puxou Douglas Luiz pela camisa. Vermelho bobo. Com um a mais, o Aston Villa passou a ter o domínio. Contudo, o Burnley era perigoso em contra-ataques. Em um deles, aos 26, Gudmundsson deu um passe interligente para Forster. Ele estava na mesma linha da zaga e disparou para fazer o gol de empate, numa bomba sem chance para Dibu Martínez.

O Aston tratou de seguir em cima, tentando evitar o tropeço em casa para um time da zona de rebaixamento. Enfim chegou ao gos aos 44. Na sua área, o zagueiro do Burnley, Durán, que entrara pouco antes, não viu a infiltração de Ramsey e o derrubou. Pênalti que Douglas Luiz cobrou e a bola bateu duas vezes no travessão antes de entrar.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2×3 Chelsea

Aston Villa 3×2 Burnley

Crystal Palace 3×1 Brentford

Manchester City 2×0 Sheffield United

Wolverhampton x Everton

Nottingham Forest x Manchester United – 14h30

Domingo (31/12)

Fulham x Arsenal – 11h

Tottenham x Bournemouth – 11h

Segunda (1/1)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brigthon – 16h30

