Internacional avança pela contratação de Borré

O Internacional avançou por um acordo com Eintracht Frankfurt e está mais próximo da contratação de Rafael Borré. No entanto, ainda é preciso convencer os representantes do Werder Bremen. O atacante está emprestado ao clube alemão até junho de 2024. A informação é do “ge”.

Borré segue na mira do Internacional

Após aproveitar as festas de fim de ano ao lado dos familiares e amigos, Borré vai viajar para Alemanha. O atacante, dessa forma, pretende conversar com os representantes do Werder Bremen. A ideia do colombiano é antecipar o fim do seu empréstimo e se transferido ao Internacional.

O interesse do Inter por Borré é antigo. O atacante também entrou na mira do clube no começo do ano, mas as negociações não andaram para frente. Hoje, os dirigentes colorados agem com cautela e buscam não criar expectativas, até para não promover ilusões nos torcedores.

Borré é revelado pelo Deportivo Cali e também teve passagens por Atlético de Madrid, Villarreal e River Plate. O atacante atualmente pertence ao Frankfurt e está emprestado ao Werder Bremen. O colombiano disputou 13 jogos pelo clube alemão e marcou quatro gols.

O Internacional vem se movimentando para buscar reforços na próxima temporada. Além de Borré, os dirigentes colorados também demonstraram interesse na contratação de Robert Renan, zagueiro do Zenit. No entanto, as partes ainda não entraram em consenso.

