Neto recorre na Justiça e reafirma racismo de Sampaoli

O apresentador Neto entrou com um recurso na Justiça para que ela reveja a decisão de o condenar por chamar o treinador argentino Jorge Sampaoli de racismo. Em novembro, vale lembrar, o ídolo do Corinthians e a Band foram condenados em 1ª instância a pagarem R$ 500 mil ao treinador.

Neto afirma que Sampaoli, quando treinou o Santos entre 2018 e 2019, proibia a entrada do preparador de goleiros Arzul nos vestiários no Santos por ele ser negro. Já a defesa do comandante destaca que este profissional não fazia parte da equipe fixa (staff) do treinador.

“Como não fazia parte do staff se era preparador de goleiros? Coincidentemente, Arzul era o único preto da comissão técnica e o único proibido de entrar no vestiário”, comentou Neto através de seus advogados.

