Internacional evolui nas tratativas para contratar o atacante Borré

O Internacional recebeu uma sinalização que as conversas pelo atacante Rafael Borré avançaram. Entre a diretoria do clube gaúcho e o Eintracht Frankfurt, que é dono dos seus direitos já está tudo certo. Ainda resta na negociação conseguir a liberação com o Werder Bremen, também da Alemanha, onde ele está por empréstimo. Assim, o colombiano deve retornar ao país europeu depois das festas de final de ano para tentar antecipar sua saída.

Isso porque na teoria o seu vínculo de empréstimo junto ao time verde alemão vai até junho do ano que vem. O clube que é dono dos seus direitos, o Eintrach Frankfurt gostou da proposta do Colorado de 5,5 milhões de euros (R$ 29,4 milhões). Entre as partes ainda falta decidir a forma de pagamento. A intenção do Inter é fazer um parcelamento, mas ainda não definiu o número de parcelas. A informação é do portal ‘Gaúcha Zero Hora’.

O retorno de Borré a Alemanha deve ocorrer no dia 2 de janeiro e provavelmente o colombiano pedirá uma reunião com o Werder Bremen. Ainda não está certo se o jogador conseguirá uma saída amigável ou se o Inter precisará compensar financeiramente o clube alemão.

Proposta do Internacional agrada

O agente André Cury, que está intermediando a negociação no Brasil, revelou que Borré conversou com dirigentes do Colorado e a oferta lhe agradou em entrevista à ‘Rádio Gaúcha’, na última quinta-feira (27).

“Possibilidade sempre tem (de concretizar a negociação). Tem de se conversar. O Borré gosta muito do projeto do Inter. Isso já foi conversado com o pessoal do clube. Tem conversas, mas não tem nada definido. Ele tem contrato de empréstimo com o Werder Bremen, depois volta para o Frankfurt”, admitiu o empresário.

Até aqui, a postura da diretoria do Internacional é cautelosa por saber da dificuldade da negociação. Apesar disso, os cartolas se mantêm confiantes que as conversas tenham êxito e a negociação concretizada. Caso isso ocorra, o ataque ideal do Colorado seja Enner Valencia e Rafael Borré. Além de sua chegada representar uma mudança de nível na equipe e qualidade do elenco.

