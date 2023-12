Fortaleza faz consulta da situação de Felipe Jonathan junto ao Santos

O Santos recebeu uma sondagem do Fortaleza pelo lateral-esquerdo Felipe Jonathan, nos últimos dias. O jogador perdeu espaço no elenco do Alvinegro Praiano, pois sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo no início do ano. Mas o técnico Fábio Carille conta com o atleta para a próxima temporada. Contudo, se houver uma proposta que seja benéfica para ambos os lados, ele pode deixar o clube. Importante ressaltar que o contrato do lateral vai até fevereiro de 2025.

Esta temporada foi bastante negativa para Felipe. Afinal, ele disputou apenas nove jogos pelo Peixe, com apenas uma assistência. Jonathan já havia perdido os primeiros compromissos do Santos no Paulista devido a uma lombalgia. Em seguida, em abril, sofreu a lesão no joelho esquerdo.

Já em dezembro, o jogador já estava liberado pelo departamento médico e realizava trabalhos no gramado do CT Rei Pelé. Dessa forma, a expectativa é a de que realize a pré-temporada sem qualquer tipo de dificuldade. A princípio, se realmente permanecer, Felipe irá disputar com Kevyson e Jorge a titularidade da lateral esquerda.

Aliás, ele vai reencontrar este último companheiro que volta ao clube para a próxima temporada. Afinal, quando Jonathan foi contratado junto ao Ceará, em março de 2019, Jorge já estava no clube, por empréstimo junto ao Monaco, da França. Os dois disputaram a posição em um primeiro momento. Entretanto, no ano seguinte, com o retorno do companheiro ao clube europeu, Felipe se tornou o dono da posição.

Passagem de Felipe Jonathan pelo Santos

Até aqui, Felipe Jonathan possui 196 partidas pelo Santos e seis gols. Seu período no Alvinegro Praiano não foi vitorioso, mas ele participou de campanhas marcantes. Alguns exemplos são os vice-campeonatos do Campeonato Brasileiro em 2019 e a Libertadores no ano seguinte. O jogador pode atuar tanto como lateral, como apoiador.

