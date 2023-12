Grêmio pretende entrar na briga pelo lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro

O Grêmio já se movimenta no mercado para qualificar seu elenco para a próxima temporada. Um de seus principais alvos e que voltou a ser tema de debate no clube é o lateral-esquerdo Marlon, que pertence ao Cruzeiro. Assim, para superar a concorrência até do seu maior rival, o Tricolor Gaúcho analisa a melhor estratégia de negócio. A informação é da ‘Band’, do Rio Grande do Sul.

Ainda segundo a emissora, a diretoria do Imortal entende que as melhores opções sejam um empréstimo por um ano. Com uma possível inclusão de uma quantia para compensar a Raposa financeiramente. Ou até mesmo propor uma troca de jogadores.

Segundo a avaliação da diretoria do Grêmio, será necessário qualificar seu elenco. Primeiro para promover uma competitividade e busca do melhor nível dentro do grupo. Além de em 2024 significar o retorno à disputa da Libertadores e o consequente aumento do número de compromissos. Afinal, a equipe gaúcha até o momento vai disputar o estadual, Recopa Gaúcha, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores.

A expectativa é de que o Grêmio envie uma proposta ao Cruzeiro nos primeiros dias de 2024. Marlon foi um dos destaques do time mineiro na última edição da Série A, que representou o retorno à elite do futebol brasileiro. As laterais do Cruzeiro, com ele na esquerda e Willian na direita, eram considerados os pontos fortes da equipe na campanha de manutenção na Primeira Divisão.

Grêmio em tratativas com goleiro gringo

O Tricolor gaúcho busca reforçar também sua meta. Prova disso é a investida no goleiro Andrada, com passagem marcante pelo Boca Juniors, da Argentina, e que atualmente defende o Monterrey, do México. O empresário do arqueiro, Luciano Nicotra, representante do atleta, confessou a procura do Tricolor Gaúcho.

“Houve contato do Grêmio manifestando o interesse (em Andrada), e o clube ficou de procurar a direção do Monterrey pois o atleta tem mais um ano e meio de contrato. Depende agora de o Grêmio apresentar uma oferta, algo que ainda não ocorreu”, admitiu o representante em entrevista ao portal ’GaúchaZH’.

A meta do Grêmio teve alta rotatividade no dono da posição em 2023, dos cinco goleiros no elenco apena Felipe Scheibig não foi titular. Adriel, Brenno, Caíque e Gabriel Grando revezaram a titularidade. O último foi quem mais atuou na temporada e o terceiro terminou a temporada entre os 11 iniciais.

Os dois últimos citados são os únicos que permanecem no clube para 2024. Caíque, aliás, recentemente renovou o seu contrato com o Tricolor Gaúcho até o final de 2025. Por conta dessa situação, a diretoria do Imortal entende que um arqueiro mais experiente seja o ideal para evitar que a mesma situação de alta rotatividade na meta se repita.

Até o momento, o Grêmio anunciou as contratações do volante Dodi e do atacante Soteldo, ambos do Santos. O primeiro chega em definitivo e o segundo por empréstimo por uma temporada.

