Ancelotti, feliz por ficar no Real Madrid: ‘É uma família para mim’

Um dia depois de renovar oficialmente seu contrato com o Real Madrid, o técnico italiano Carlo Ancelotti falou sobre a permanência no clube até o meio de 2026. Anteriormente cogitado para assumir a Seleção Brasileira em junho, ele acabou com qualquer possibilidade neste sentido ao garantir a permanência no clube madrilenho. De acordo com ele, o bom ambiente no clube, onde já conquistou duas vezes a Liga dos Campeões da Europa, foi decisivo para que ele aceitasse permanecer.

“O Real Madrid é, acima de tudo, uma família para mim. O ambiente que este clube gera à sua volta é muito familiar, a começar pelo presidente. E cada um de nós traz à tona o que tem de melhor. Isso é muito importante, pois sem uma boa relação entre treinador e jogadores, o clube não pode ter sucesso. Obviamente, agradeço ao clube pela renovação, mas também aos jogadores, que mostram uma atitude extraordinária”, disse Carletto, ao site oficial do Real Madrid.

Sem comentar a negociação falhada com a CBF, Ancelotti preferiu destacar a própria história do Real Madrid, onde já trabalhou em quase 300 jogos. Ele afirma que vê um futuro brilhante para o clube e tem sede de continuar conquistando grandes títulos pela equipe. Nos últimos dois anos, ele faturou todas as taças possíveis, dentro e fora da Espanha.

“Este clube tem futuro. O passado já está escrito e estamos escrevendo o presente. Acima de tudo, tem um plantel muito jovem e jogadores muito talentosos. Com a geração de novos jogadores, haverá muito sucesso. Quando me dizem que já ganhei quatro Champions, eu só penso em ganhar a quinta no ano que vem”, concluiu.

