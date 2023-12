Milan vence e diminui distância para a líder Internazionale

No seu último ato de 2023, o Milan venceu o Sassuolo por 1 a 0, neste sábado (30). O gol foi marcado por Pulisic aos 14 do segundo tempo, no San Siro, casa do Rubro-Negro. O atacante Rafael Leão ainda teve um golaço anulado por impedimento na primeira etapa da partida válida pela 18 rodada do Campeonato Italiano/Scudetto de 2023/2024.

Com o resultado, vale lembrar, o Milan segue em terceiro lugar, mas agora com 36 pontos, nove atrás da líder e rival Internazionale de Milão, que empatou na véspera com o Genoa. Entre os dois, aparece a Juventus, com 40. A Velha Senhora, aliás, ainda joga na rodada, também neste sábado (30). Afinal, a Juve recebe a Roma, sexta colocada com 28 pontos. Entre elas, aparecem ainda Fiorentina (33) e Bologna (31).

O Sassuolo, apesar de ter feito boas campanhas nos últimos anos, encontra-se apenas em 16, com 16 pontos. Os últimos quatro colocados são Verona (14), Cagliari (14), Empoli (13) e Salernitana (12). A equipe volta a campo agora já na quarta-feira (03), quando visita a Atalanta pelas oitavas de final da Copa Itália. Na véspera, o Milan, por sua vez, recebe o Cagliari.

Campeonato Italiano – 18ª rodada

Sexta-feira (29/12)

Fiorentina 1 x 0 Torino

Napoli 0 x 0 Monza

Genoa 1 x 1 Internazionale de Milão

Lazio 3 x 1 Frosinone

Sábado (30/12)

Atalanta 1 x 0 Lecce

Cagliari 0 x 0 Empoli

Udinese 3x 0 Bologna

Hellas Verona 0 x 1 Salernitana

Milan 1 x 0 Sassuolo

Juventus x Roma -16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.