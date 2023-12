Nottingham vence Manchester United. Assim, abre distância do Z3 no Inglês

Neste sábado (30/12), no City Ground, o Nottingham Forest recebeu o Manchester United, pela 20ª rodada da Premier League inglesa. O primeiro tempo foi morno. Mas a etapa final, muito pegada. No fim, triunfo do Nottingham: 2 a 1. Os gols foram no segundo tempo. O argentino Domínguez colocou o time da casa na frente. Rashford empatou para os Red Devils e Gibbs-White fez o gol da vitória para explosão dos mais de 30 mil que lotaram o estádio.

Para os donos da casa, um resultado muito importante. Afinal, o time foi aos 20 pontos, em 15º lugar, abrindo cinco de frente para o primeiro dentro da zona de rebaixamento (Luton Town). Contudo, o United está parado nos 31 pontos, em sétimo lugar. Pode perder duas posições ao fim da rodada.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Primeiro tempo insosso

Apesar do primeiro tempo mostrar os times buscando o ataque e usando velocidade, a verdade é que a etapa foi decepcionante. O Nottingham finalizou mais. Porém, todas para fora. O Manchester United, nem isso. Afinal, deu um chute fraquíssimo nas mãos do goleiro Turner.

Nottingham e United: emoções no 2º tempo

Assim, todo o agito ficou para o segundo tempo. O Nottingham voltou com pressão total, abusando de chuveirinhos perigosos. Mas sem finalizar. Aos dez minutos o primeiro lance de real perigo da partida. E foi do United. Mainoo cruzou na área para um chute do português Dalot. porém, a bolas parou na trave do goleiro Turner.

O jogo ficou pegado, com entradas fortes dos dois lados e distribuição de cartões amarelos. Aos 18, o Nottingham abriu o placar numa jogada argentina. Domínguez aproveitou passe de Montiel e pegou de primeira dentro da área sem chance para o goleiro Onana. Mas a vantagem virou pó aos 32. O goleiro Turner recebeu a bola e tentou um passe. Mas nos pés do inimigo. Garnacho, então, tocou para Rashford mandar para a rede e correndo para celebrar o tento do United, deixando tudo igual.

Mas Turner se redimiu quatro minutos depois. O goleiro fez uma defesa sensacional em chute de Erikson e a bola ficou com o ex-Corinthians Murillo. Este iniciou o contra-ataque que passou por Yates e Elanga, até chegar em Gibbs-White. O chute colocado na entrada da área, no canto esquerdo de Onana, recolocou o Nottingham na frente. Esta foi a segunda vitória seguida do Nottingham (a outra foi com o Newcastle). Nada mal para o treinador Nuno Espírito Santo, que assumiu há poucos dias e fez, neste sábado, a sua terceira partida no comando do time.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2×3 Chelsea

Aston Villa 3×2 Burnley

Crystal Palace 3×1 Brentford

Manchester City 2×0 Sheffield United

Wolverhampton 3×0 Everton

Nottingham Forest 2×1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham x Arsenal – 11h

Tottenham x Bournemouth – 11h

Segunda (1/1)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brigthon – 16h30

