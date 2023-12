Santos anuncia oficialmente a chegada do atacante Marcelinho

O Santos confirmou neste sábado (30) a contratação do atacante Marcelinho, que chega emprestado do Tombense. O jogador de 21 anos acertou com o Peixe até o final de 2024. Entretanto, ele só irá assinar contrato depois de fazer os exames médicos, o que só deve acontecer já nos primeiros dias de janeiro.

Mas isto não impediu que o Alvinegro confirmasse o acerto entre as partes. Marcelinho chega ao Santos após 46 jogos e sete gols marcados pelo Tombense, na temporada que acaba de se encerrar. Revelado pelo Atlético-GO, ele passou pela base do Palmeiras, onde se profissionalizou em 2020. Em seguida, atuou no Vasco, na equipe sub-20, além de Cruzeiro, Ferroviária e Água Santa.

Dessa forma, o Santos volta a reforçar seu setor de ataque, que perdeu recentemente o venezuelano Soteldo para o Grêmio. Jogador de baixa estatura, Marcelinho tem apenas 1,64m e atua nas beiradas do campo. Goiano da pequena cidade de Anicuns, ele volta a defender um grande clube do futebol paulista após três temporadas.

