Al-Nassr vence, CR7 marca e fecha o ano como o goleador do mundo

O Al-Nassr foi ao King Abdullah Sport City Stadium, pela 19ª rodada do Campeonato Saudita, neste sábado (30), e não tomou conhecimento do Al-Taawoun. A equipe de Cristino Ronaldo venceu de virada, por 4 a 1, gols de Brozovic, Laporte, Otávio e Cristiano Ronaldo. Aschraf El Mahdioui fez para os donos da casa. O atacante português marcou e terminou o ano como grande artilheiro do mundo, com 54 gols.

Com a vitória, a quinta-seguida, o Al-Nassr, do técnico Luís Castro, saltou para 46 pontos e continua na vice-liderança da competição. Apesar da diferença de sete pontos para o líder Al-Hilal, o time ainda continua na briga pelo título nacional. Já o Al-Taawoun, comandado pelo brasileiro Péricles Chamusca, permanece com 34 pontos, muito atrás do primeiro colocado.

Primeiro tempo

Logo no início da partida o Al-Nassr adiantou a marcação. Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo pressionavam o Al-Taawoun, dificultando a saída de bola. Mas o time do técnico Chamusca continuou tentando.

Até que o Al-Taawoun conseguiu um pênalti, afinal. Abdulelah Al Amri, do Al-Nassr, em disputa de bola, abriu os braços na área e acertou o rosto de João Pedro. Aos 12, Aschraf El Mahdioui bateu em cima do goleiro, que defendeu. No rebote, ele próprio abriu o placar.

Numa trama sensacional do Al-Nassr, com Talisca, Cristiano Ronaldo e Brozovic, o croata empatou, aos 26: 1 a 1. O Al-Taawoun, no entanto, não se intimidou. Mas o Al-Nassr virou. Após escanteio, Laporte subiu mais do que a defesa e marcou de cabeça, aos 35.

CR7 marca no segundo tempo

O segundo tempo mal começou e o Al-Nassr fez mais um gol. Após falha da zaga do Al-Taawoun, Otávio, de pé direito, mandou para o fundo da rede: 3 a 1. A equipe de Cristiano Ronaldo, afinal, tinha amplo domínio da partida.

Cristiano Ronaldo, entretanto, perdeu excelente chance de marcar para o Al-Nassr. O atacante português levou às mãos à cabeça por não acreditar no que fez, desperdiça a oportunidade. O Al-Nassr continuou tentando, mas sem muito perigo.

De novo Cristiano Ronaldo, e a bola não entrou. O atacante finalizou com o pé esquerdo e a bola bateu na trave. O goleiro Al-Aqidi fechou a meta do Al-Nassr e impediu o adversário de marcar, pelo menos, dois gols. E nos acréscimos, afinal, não teve jeito, o português deixou o dele, de cabeça, na goleada por 4 a 1.

