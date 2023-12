Fulham x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Em seus últimos jogos de 2023, Fulham e Arsenal se enfrentam neste domingo (31), às 11h (horário de Brasília). O embate londrino será disputado no Craven Cottage e é válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês/Premier League. A partida terá transmissão exclusiva do Star +.

O Arsenal perdeu a liderança na última rodada, quando perdeu para o West Ham e viu o Liverpool, agora líder, ganhar o jogo. Dessa forma, os Reds têm 42 pontos, assim como o Aston Villa, que já jogou na rodada. O terceiro é o Manchester City, com 40 pontos. Os citizens, vale lembrar, já atuaram na rodada, mas têm só 19 partidas, afinal, não pôde jogar na rodada do Mundial de Clube. Assim, os Gunners estão em quarto, com 40.

Para esta partida, o Arsenal não poderá contar com o zagueiro Jurriën Timber nem com o meio-campista Fábio Vieira, ambos machucados. Já Partey e Tomyasu são dúvidas. Dessa forma, o time comandado por Mikel Arteta conta com os brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Assim, outro que fica à disposição é o volante ítalo-brasileiro Jorginho.

O Fulham, por sua vez, vê o atacante Willian como dúvida, mas sabe que poderá contar com o volante Andreas Pereira. A equipe, aliás, está em 14º, com 21 pontos.

FULHAM X ARSENAL

20ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 31/12/2023, 11h

Local: Craven Cottage, Londres (ING)

FULHAM: Leno; Tete, Adarabioyo, Bassy, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Andreas Pereira, Iwobi; Raul Jiménez. Técnico: Marco Silva

ARSENAL: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Trossard Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Josh Smith

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2 x 3 Chelsea

Aston Villa 3 x 2 Burnley

Crystal Palace 3 x 1 Brentford

Manchester City 2 x 0 Sheffield

Wolverhampton 3 x 0 Eveton

Nottingham Forest 2 x 1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham x Arsenal – 11h

Tottenham x Bournemouth

Segunda (01/01)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brighton – 16h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.