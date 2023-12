Corinthians se aproxima de acerto com Garro, do Talleres

O Corinthians está muito perto de fechar acordo para adquirir em definitivo o meia argentino Rodrigo Garro, do Talleres. O clube está em negociações avançadas para comprar os direitos econômicos do jogador e até já aumentou a proposta inicial. Na primeira oferta, o Timão se propôs a pagar US$ 5 milhões (R$ 24 milhões), mas melhorou os números, o que deverá fazer o clube argentino aceitar a proposta. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

As conversas entre Garro e o Corinthians já vêm acontecendo pelo menos desde a última semana, mas ganharam muita força após o Natal. O meia de 25 anos jogou, em seu país, por Instituto e talleres. Ele chegaria para repor um setor que perdeu duas referências após o fim da temporada: Giuliano e Renato Augusto não seguem no clube.

Mas a diretoria corintiana não pára por aí e pretende buscar pelo menos outro jogador para a posição, entre os meias ofensivos. A intenção do grupo gestor de Augusto Melo, que tomará posse no próximo dia 2, é ter mais uma referência no setor. O clube ainda está às voltas com a situação do paraguaio Rojas, que ameaça acionar o clube judicialmente, já que não recebeu direitos de imagem acordados em contrato.

Rodrigo Garro irá completar 26 anos no próximo dia 4. Caso o Talleres realmente aceite a segunda proposta corintiana, deverá liberar o meio-campista para chegar ao Brasil na próxima semana.

