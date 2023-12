Palmeiras só deve anunciar Caio Paulista depois do dia 31

Embora já tenha acertado a compra do lateral-esquerdo Caio Paulista, o Palmeiras não deverá anunciá-lo antes do dia 31 de dezembro. A situação se apresenta pois o jogador ainda está vinculado ao São Paulo, por empréstimo junto ao Fluminense. Só depois da virada do ano é que ele volta a ser jogador do Tricolor Carioca e, assim, o negócio poderá ser fechado. Neste meio tempo, as diretorias ainda trocam os últimos documentos para sacramentar o acordo.

O Palmeiras irá comprar Caio Paulista do Fluminense por R$ 18,3 milhões. O São Paulo, clube por onde o lateral jogava até o começo do mês, indicou que exerceria a opção de compra do atleta, mas não fez isso. Dessa forma, a diretoria do Verdão se apressou e ofereceu mais que aquilo que o Tricolor pretendia. Com isso, acabou tomando a dianteira na negociação e chegando a um acerto pelo canhoto.

Seja como for, deverá ser mesmo questão de tempo até que Caio Paulista vista de vez a camisa do Palmeiras. Jogador de 25 anos de idade, ele desembarcará no Allianz Parque após 50 jogos pelo Tricolor Paulista, por onde marcou cinco gols. No começo do ano, ele chegou a atuar apenas uma vez pelo Fluminense, antes do empréstimo. Na carreira, ele também defendeu Ceará e Avaí.

