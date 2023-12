Tottenham x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 20ª rodada (a primeira do returno), Tottenham e Bournemouth se enfrentam neste domingo (31), último dia do ano, em Londres. O embate terá transmissão da ESPN e da Star +.

O Tottenham aparece em quinto lugar, com 36 pontos, seis atrás do líder Liverpool, que ainda joga na rodada. Para esta partida, os Spurs terão muitas baixas, incluindo o meia Perisic, o volante Bentacur, machucados. Outras baixas são o volante Kulusevski e o meia Bissouma, suspensos. Assim, o atacante brasileiro Richarlison e o meia sul-coreano Son serão os principais nomes da equipe.

Depois do Liverpool, aparecem Aston Villa (42) e Manchester City (40). Já o Arsenal fecha o G4, com 40. Do quarteto, apenas o clube de Birmingham tem 20 jogos. O City até jogou na rodada, mas deve uma partida, afinal, não entrou em campo no final de semana que teve o Mundial de Clubes. Já o Bournemouth está em 12º, com 25. A equipe do interior, aliás, tem apenas 18 rodadas.

TOTTENHAM X BOURNEMOUTH

20ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 31/12/2023, 11h

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Emerson Royal, Davies e Udogie; Skipp e Sarr; Johnson, Lo Celso e Son; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou

BOURNEMOUTH: Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi e Ouattara; Scott e Christie; Semenyo, Kluivert e Tavernier; Solanke. Técnico: Andoni Iraola

Árbitro: Simon Hooper

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2 x 3 Chelsea

Aston Villa 3 x 2 Burnley

Crystal Palace 3 x 1 Brentford

Manchester City 2 x 0 Sheffield

Wolverhampton 3 x 0 Eveton

Nottingham Forest 2 x 1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham x Arsenal – 11h

Tottenham x Bournemouth – 11h

Segunda (01/01)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brighton – 16h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.