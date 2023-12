Juventus vence Roma e se aproxima da liderança do Italiano

No último jogo da 18ª rodada e do Italiano no ano, a Juventus derrotou a Roma por 1 a 0 neste sábado (30). O gol do triunfo bianconero foi marcado por Rabiot no início do segundo tempo. Vale lembrar que a partida foi disputada na Juventus Stadium, em Turim. Na reta final, Chiesa ainda teve um tento anulado por impedimento para a Velha Senhora.

Com o resultado, a Juventus segue em segundo lugar, agora com 43 pontos, dois a menos do que a líder Internazionale de Milão, que empatou com o Genoa na última sexta-feira (29). O G4 tem ainda Milan (36) e Fiorentina (33), que também venceram na rodada.

A Roma, por sua vez, distanciou-se ainda mais do pelotão de frente, com 28 pontos. Assim, a Loba está em sétimo lugar, atrás de Bologna (31) e Atalanta (29). Atual campeão, o Napoli está em oitavo, com 28 pontos.

Sexta-feira (29/12)

Fiorentina 1 x 0 Torino

Napoli 0 x 0 Monza

Genoa 1 x 1 Internazionale de Milão

Lazio 3 x 1 Frosinone

Sábado (30/12)

Atalanta 1 x 0 Lecce

Cagliari 0 x 0 Empoli

Udinese 3x 0 Bologna

Hellas Verona 0 x 1 Salernitana

Milan 1 x 0 Sassuolo

Juventus 1 x 0 Roma

