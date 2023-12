Equipe sub-20 do Fluminense vence o Boavista em jogo-treino

Neste sábado (30), a equipe sub-20 do Fluminense venceu o Boavista por 2 a 0, num jogo-treino realizado em Xerém. O teste foi o último da equipe tricolor, comandada pelo técnico Caio Couto, na preparação para a Copa São Paulo de Juniores. Por outro lado, o clube de Saquarema está na pré-temporada para o Campeonato Carioca.

Os gols da atividade foram marcados por Enzo e Riquelme Felipe. Este último, aliás, foi uma pintura, anotado do meio-campo. O Boavista ainda perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Gustavo Félix, do Fluminense. Assim, a equipe tricolor viaja, na virada do ano, a São Carlos (SP), onde jogará a primeira fase da Copinha a partir do dia 3.

Os garotos do Fluminense estreiam na Copa São Paulo diante do São Raimundo (RR), pelo Grupo 13, que tem ainda São Carlense (SP) e Lagarto (SE). Já o Boavista fará seu primeiro jogo no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro, quando enfrenta o Vasco, fora de casa.

