Empresa que gere carreira de Marcos Leonardo nega reunião com Palmeiras

As especulações de que Marcos Leonardo trocaria o Santos pelo Palmeiras criaram mal-estar. A Dodici Sports BR, empresa encarregada de tratar dos contratos d0 jogador, negou por meio de nota oficial, neste sábado (30), ter havido reunião entre os clubes para acertar a transferência.

Por meio de rede social oficial, a Dodici Sports BR rebateu e desmentiu a notícia. Segundo os representantes da empresa, porém, não houve reunião do atleta ou de qualquer representante com o clube alviverde. A Dodici reafirmou, ainda, o compromisso que o jogador tem com o clube da Vila Belmiro até 2026.

Notícia divulgada pelo site Uol, porém dá conta de que a diretoria do Palmeiras se reuniu sexta-feira (29) com o jogador. Os representantes do clube teriam apresentado um projeto esportivo para a próxima temporada.

O atacante Marcos Leonardo também teria recebido, inclusive, proposta de um clube da Tunísia. Segundo informou a assessoria, o jogador teria sido surpreendido com uma suposta proposta do do Sfaxien, da Tunísia. Os representantes, entretanto, alegram jamais terem negociado com este clube.

Desmentido por nota oficial

“A Dodici Sports BR, empresa que gere a carreira do jogador Marcos Leonardo, vem através deste comunicado afirmar que as informações publicadas pelo colunista Luís Rosa, do portal UOL, não condiz com a realidade. Em momento algum, o atleta ou qualquer representante da empresa se reuniu com o Palmeiras para ouvir ou negociar qualquer tipo de proposta.

O colunista, inclusive, sequer entrou em contato conosco para apurar a informação. Marcos Leonardo é jogador do Santos e possui contrato com o clube até o fim de 2026.

Att,

Dodici Sports BR”

Neste ano, pelo Santos, afinal, Marcos Leonardo marcou 21 gols em 49 jogos. Com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o clube se vê obrigado a negociar alguns jogadores, e o atacante pode ser um a deixar a Vila.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.