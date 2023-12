Com 54 gols, Cristiano Ronaldo se diz orgulhoso por seu 2023

O português Cristiano Ronaldo terminou o ano civil de 2023 como o maior artilheiro do mundo. Ele balançou a rede 54 vezes, a última delas neste sábado (30), na goleada do Al-Nassr sobre o Al-Taiwoun, no Campeonato Saudita, por 4 a 1. Aliás, é justamente neste sábado que CR7 completa um ano da assinatura de contrato com a equipe de Riad.

De fato, o momento do craque, apesar de seus 38 anos, é muito positivo. Autor de 44 gols por seu clube e mais dez pela seleção, Cristiano Ronaldo já conquistou a Copa dos Campeões Árabes neste ano. Além disso, foi peça importante na classificação de Portugal para a Eurocopa do ano que vem. Após o jogo deste sábado, CR7 fez uma análise de sua temporada e disse estar orgulhoso da performance individual que teve.

“Estou muito feliz. Foi um bom ano individual e coletivamente, marquei muitos gols, ajudei a equipe, tanto no Al-Nassr quanto na seleção portuguesa. Então, estou muito orgulhoso. Vou continuar, me sinto bem, feliz e, no ano que vem, vou tentar repetir. Agradeço aos meus companheiros, não seria possível sem eles e nem sem a torcida, que nos acompanha em toda parte”, disse Cristiano, exaltando também o crescimento da liga saudita no período:

“Estou feliz por ter decidido vir para cá. Ninguém acreditava no que eu dizia, mas isso é passado. O que interessa é que a liga está crescendo, os jogadores querem vir e sabem que o desafio é competitivo. Agora, o mundo inteiro assiste ao Campeonato Saudita. Estou feliz, quero continuar e os jogadores que quiserem vir serão bem-vindos”.

