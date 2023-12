Sporting está de novo na liderança do Campeonato Português

O Sporting está de volta ao primeiro lugar do Campeonato Português. Neste sábado (30/12), foi até Portimão, no Estádio Municipal, e venceu o Portimonense por 2 a 1. O jogo foi pela 15ª rodada e duríssimo para os Sportinguistas. O time de Lisboa teve muita posse (75%) e mais finalizações (15 a 6). Contudo cedeu espaços defensivos que fizeram o time da casa aparecer com perigo em várias oportunidades. Os gols foram no segundo tempo. Gyokeres, fez o primeiro gol do Sporting. Filipe Relvas empatou para o Portimonense, mas Paulinho, num golaço de letra, fechou o placar em 2 a 1.

O Sporting foi, assim, aos 37 pontos, voltando a manter um ponto de vantagem sobre o Benfica. O Porto vem a seguir com 34 pontos. O Portimonense é apenas o 15º colocado, com 15 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Português

Sporting, com maior qualidade, se impôs

O primeiro tempo teve o Sporting com maior volume ofensivo. Mas sem oferecer real perigo de gol contra um rival fechado e que pouco produzia na frente. Assim, não foi surpresa o resultado em 0 a 0 quando os times foram para o intervalo.

No segundo tempo, aos 13 minutos, o Sporting furou a retranca. Um cruzamento da esquerda de Pedro Gonçalves encontrou Gyokeres, bem colocado. O atacante sueco bateu de primeira para fazer 1 a 0. Os lisboetas continuaram com maior ímpeto ofensivo do que o rival. Quase ampliaram com Paulinho. Porém, foi o Portimonense que chegou ao empate, aos 24. Gustavo Costas cobrou falta pela direita. Filipe Relvas se antecipou ao marcador e cabeceou para deixar tudo igual. O Portimonense quase virou. Mas quem marcou novamente foi o Sporting, num golaço de Paulinho de letra , aos 35, concluindo passe de Morita. Ficou nisso. Mas bastou para os Leões voltarem ao primeiro lugar.

Jogos da 15ª rodada do Português

Sábado (23/12)

Vizela 0 x 0 Moreirense

Vitória de Guimarães 1 x 0 Rio Ave

Quinta-feira (28/12)

Estrela Amadora 1×4 Arouca

Sexta-feira (29/12)

Benfica 3×0 Famalicão

Porto 1×0 Chaves

Sábado (30/12)

Gil Vicente 1×0 Boavista

Estoril 4×0 Farense

Casa Pia 1×3 Braga

