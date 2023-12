Endrick entra em lista de jogadores com mais novos seguidores

Atacante do Palmeiras, Endrick entrou na lista dos jogadores que mais ganharam seguidores em 2023. De acordo com levantamento feito pela “Samba Digital”, o jovem de 17 anos recebeu 3,77 milhões de novos seguidores neste ano. Assim, agora ele tem 6,6 milhões no total. O número é impressionante, afinal, ele é ainda menor de idade. A quantidade, aliás, é similar à da população do Rio de Janeiro.

Dessa forma, ele fecha o ano na 24ª colocação de jogadores com mais novos seguidores em 2023. A terceira posição é de Jude Bellingham, de Real Madrid. O meia-atacante, aliás, tem um total de 24,8 milhões de fã. Curiosamente, Endrick será companheiro do inglês em breve, afinal, a revelação do Palmeiras está vendido para o clube espanhol.

Já os dois com mais novos seguidores em 2023 são, sem surpresas: Cristiano Ronaldo (Al-Hilal), com 88,8 milhões, e Messi (Inter Miami), com 82,9 milhões de fãs. No total, o português soma 616 milhões de seguidores, enquanto o argentino tem 496 milhões.