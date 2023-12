Botafogo encaminha acerto com dois novos zagueiros. Veja quem são

De olho nas próximas temporadas, o Botafogo deve assinar com dois zagueiros em breve: Alexander Barboza e Lucas Halter. Após a saída de Adryelson, vendido para o Lyon, a SAF encaminhou a contratação desses dois jogadores nos últimos dias.

O argentino já aceitou a proposta e está livre no mercado, depois de rescindir com o Libertad, do Paraguai. Aos 28 anos, Barboza negociava com o Fortaleza, mas o Alvinegro apresentou um projeto que interessou o zagueiro. Ele começou no River Plate e se destacou pelo Defensa y Justicia e, na sequência, passou pelo Independiente em seu país.

Já Halter, de 23 anos, estava no Goiás e fez 54 partidas neste ano. Inclusive, marcou gol contra o próprio Botafogo. Ele foi lançado pelo técnico Tiago Nunes no Athletico-PR e chega para surprir a saída de Adryelson.

Savarino também a caminho

Em outro setor do time, Jeffinho e o venezuelano Savarino estão chegando em General Severiano. Ambos os pontas também têm acordos encaminhados. Portanto, tem tudo para serem anunciados nos próximos dias.

