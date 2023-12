São Paulo não exerce compra de Erison, que retorna ao Botafogo

O São Paulo decidiu não exercer o direito de compra dos direitos econômicos do atacante Erison que, assim, voltará ao Botafogo após o período de empréstimo, que se encerra neste domingo (31). Apesar de ter terminado a temporada marcando alguns gols pelo Tricolor, a diretoria não irá aproveitar o jogador de 24 anos. Com isso, ele deixa o Morumbi após três gols em 19 jogos.

Mas Erison poderá não permanecer nem no próprio Botafogo, onde tem contrato até dezembro de 2025. O jogador ainda irá passar por uma avaliação da diretoria e da comissão técnica liderada por Tiago Nunes, mas é pouco provável que haja interesse em aproveitá-lo. Assim, a maior tendência é que ele seja novamente emprestado. Neste caso, o mercado internacional surge como alternativa para o atacante, que já atuou em Portugal, no começo deste ano.

Adquirido pelo Botafogo no começo de 2022, Edson foi emprestado ao Estoril, de Portugal, onde jogou 15 vezes e marcou quatro gols. Posteriormente, passou por uma grave lesão que o afastou da maior parte da temporada, reencontrando um pouco do seu futebol no São Paulo. Lá, fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil, mas seu melhor momento foi mesmo com a camisa alvinegra: fez 15 gols em 34 jogos.

Revelado pelo XV de Piracicaba, o centroavante também jogou por Figueirense e Brasil de Pelotas. Sem Erison, o São Paulo irá começar 2024 com outras opções para o ataque, como o recém-contratado Erick, que chega do Ceará.

