Reveja o gol que ratificou CR7 como o artilheiro do ano de 2023 no mundo

Neste sábado (30/12) Cristinao Ronaldo fez um fos gols do seu time, o Al Nassr, sobre o Al Taawoun por 4 a 1. Seu tento fechou o placar e coroou um ano incrível de CR7, que assim fecha 2023 com 54 gols em 59 jogos. Trata-se do maior goleador do mundo para a Fifa. Veja abaixo este gol que encerra um ano incrível para um dos maiores jogadores da história. E que aos 38 anos ainda tem muito pra queimar.

CR7 superou Kane e Mbappé, que vieram atrás com 52 gols. O Al Nassr éo segundo colocado com 46 pontos, atrás do Al Hilal (de Neymar, que não joga há tempos por causa de uma lesão e não volta na temporada árabe) que tem 53.

