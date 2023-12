Renato Gaúcho comemora renovação e garante: ‘o Grêmio virá muito forte’

Grêmio e Renato Portaluppi chegaram a um acordo de renovação de contrato, algo que já deixava o torcedor Tricolor bastante ansioso. Aliás, essa será a oitava temporada do comandante no time do Rio Grande do Sul. Com grandes torneios para 2024, com Brasileirão, Copa do Brasil e o retorno a Copa Libertadores, Renato garantiu o Tricolor potente na temporada seguinte.

“Vamos para mais um ano de muito trabalho e muitos desafios. Gostaria de agradecer ao presidente Guerra e a toda diretoria por confiar no nosso trabalho. E também quero agradecer a nossa torcida. Vocês foram fundamentais em 2023 e serão muito mais em 2024. Teremos muitos desafios importantes e o torcedor pode ter certeza de que o Grêmio virá muito forte. Obrigado por todo carinho. Feliz Ano-Novo, torcida Tricolor. Vamos juntos, sempre”, comentou.

Portaluppi chegou ao Grêmio pela primeira vez em 2010. Aliás, desde então, em todas as vezes que esteve no Tricolor deixou a agremiação gaúcha classificada para disputar a Copa Libertadores.

Em 2016, no entanto, conseguiu seu ápice: pegou o time no decorrer da temporada e conquistou a Copa só Brasil, dando fim um jejum de 15 anos sem título de expressão. No ano seguinte, afinal, ganhou a Copa Libertadores e se tornou o primeiro brasileiro a ganhar o troféu como atleta e treinador.

No total, são 483 jogos como treinador no Tricolor Gaúcho: com 253 vitórias, 124 empates e 106 derrotas. Os números garantem 60,9% de aproveitamento.

