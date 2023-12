O Palmeiras teve um ano vencedor. Afinal, ganhou Paulistão, levou o Brasileirão pela segunda vez seguida. Ainda conquistou a Supercopa do Brasil em cima do arquirrival Flamengo. E que tal relembrar os mais belos gols do Verdão nesta temporada de 2023? É só clicar abaixo e se fartar!

O Palmeiras com o título da Série A deste ano já soma 11 campeõnatos nacionais. Ninguém ganhou tanto.

