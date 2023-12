Textor bate o martelo e desiste de negociação com Benfica por Gabriel Pires

Gabriel Pires vai mesmo deixar o Botafogo para voltar ao Benfica. O dono da SAF alvinegra, John Textor, bateu o martelo e desistiu das negociações para estender o empréstimo do meio-campista junto aos portugueses. Portanto, este domingo, dia 31 de dezembro, será o último dia de contrato do atleta com o Glorioso.

Já havia conversas com o Benfica para acertar o novo modelo de negócio. No entanto, de olho de uma reformulação do elenco, o Botafogo não quer mais investir em Pires, que teve algumas lesões durante a temporada.

O meio-campo de 30 anos, dessa fora, encerra sua passagem pela equipe carioca com 34 partidas em 2023, 13 como titular, e dois gols. Depois de se recuperar de problema grave na panturrilha, ele se tornou titular no time na reta final do Brasileirão, no qual o Alvinegro terminou em quinto lugar, mesmo após abrir 13 pontos de vantagem na liderança.

