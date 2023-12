Arsenal leva a virada e cai na tabela do Inglês

Fulham e Arsenal fizeram neste domingo (31/12) um clássico londrino pela 20ª rodada da Premier League inglesa. Em casa, no Craven Cottage, o Fulham venceu, de virada. Os Gunners saíram na frente com Saka. Mas, ainda no primeiro tempo, veio o empate, com o mexicano Jiménez. Na etapa final, Decordova-Reid fez o gol da vitória. O brasileiro Willian (ex-Corinthians e Seleção Brasileira) foi um dos destaques, iniciando as jogadas de ataque do Fulham e participando dos dois gols.

Com esta derrota, que foi a sua segunda seguida, o Arsenal vai caindo na tabela. Sonhava em voltar à liderança. Porém, desceu para o quarto lugar, com 40 pontos. O Fulham vai aos 24 pontos, num modesto 13º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Arsenal começa marcando, mas leva a virada

O primeiro tempo foi equilibrado. Apesar de o Arsenal apresentar maior volume,o Fulham sempre foi objetivo quando tinha a bola. Dessa forma, o empate em 1 a 1 no primeiro tempo fez justiça. O Arsenal saiu na frente aos cinco minutos, quando Martinelli chutou, o goleiro Leno soltou e Saka completou para a rede. Contudo, o Fulham, quase sempre em investidas do brasileiro Willian, aparecia bem no ataque. Aos 29, veio o empate. Willian iniciou a jogada lançando Cairney. Ele foi ao fundo pela esquerda e cruzou para o mexicano Jiménez deixar tudo igual.

No segundo tempo, o Arsenal não iniciou bem. Deixou a bola com o Fulham, que teve muitos lances para buscar bolas levantadas. Uma delas foi um escanteio pela direita, aos 14. William cobrou, Palhinha cabeceou e a sobra ficou com Decordova-Reid. Fulham 2 a 1 para alegria da maioria dos 24.444 torcedores no Craven Cottage. O Arsenal lutou muito pelo empate. Já com Gabriel Jesus (que começou no banco e entrou aos 22 minutos) criou oportunidades. Mas não teve sucesso. Assim, lamenta mais uma derrota.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2×3 Chelsea

Aston Villa 3×2 Burnley

Crystal Palace 3×1 Brentford

Manchester City 2×0 Sheffield United

Wolverhampton 3×0 Everton

Nottingham Forest 2×1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham 2×1 Arsenal

Tottenham x Bournemouth

Segunda (1/1)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brigthon – 16h30

