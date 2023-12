Neymar se manifesta depois de receber críticas por desprezar fãs em Cruzeiro

Neymar se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, o atacante recebeu acusações de desprezar os fãs que estiveram em seu cruzeiro. A viagem no navio temático do craque teve duração de três dias e terminou na última sexta-feira (29). Com a repercussão negativa, o camisa 10 da Seleção Brasileira respondeu a críticas de forma irônica.

“Quem foi sabe o clima que estava, realmente foi fo**! Pra quem não foi, meus sentimentos”, destacou Neymar de maneira debochada.

Posteriormente, ele exaltou o evento e lamentou não ter conseguido dar atenção aos seus fãs e tripulantes do navio.

“Quem diria que eu teria meu nome em um cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente! Infelizmente não pude atender a todos do navio, mas fiz o máximo que pude”, acrescentou o craque.

Ele, aliás, demonstrou gratidão aos presentes e pela consideração a quem lhe abordou.

“Agradeço a todos os fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco”, finalizou.

Polêmica com Neymar com anúncio do Cruzeiro

Esta foi a primeira edição do ‘Ney em Alto Mar’. A confirmação do evento ocorreu em maio deste ano com pacotes que variavam entre R$ 4,3 mil e pouco mais de R$ 30 mil. Assim, Neymar anunciou que estaria presente alguns dias depois da divulgação do Cruzeiro.

Na oportunidade, Neymar ainda defendia o Paris Saint-Germain e seu histórico negativo causaram mais uma polêmica. Dessa forma na época foi necessário que a assessoria do jogador viesse a público acabar com a crise e revelar que ele estaria liberado pelo clube francês. Esta foi apenas a primeira polêmica envolvendo o navio com a sua temática.

Mas, depois, Ney acertou a sua saída dos pariensenses e foi para o Al-HIlal, da Arábia. Como se ledionou e só volta no segundo semestre de 2024, ir para o cruzeiro não gerou crise com os sauditas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook