Richarlison deixa o seu na vitória do Tottenham

Com gols de Sarr, Son e Richarlison, o Tottenham venceu o Bournemouth, em casa, por 3 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês (Alex Scott descontou). Apesar do placar dilatado, o time visitante deu trabalho. Afinal, teve bom volume (45%) e maior número de finalizações (24 a 12). Porém, a pontaria estava muito ineficaz. Já o Tottenham, que fez um segundo tempo mais consistente, teve a eficiência necessária para vencer.

Com os três pontos, o Tottenham vai aos 39, no bolo dos primeiros colocados, mas em quinto lugar (fora da zona da Champions). O Bournemouth, com 25 pontos, encerra a rodada na 12ª colocação.

Neto falha e Tottenham abre o placar

Tottenham teve duas boas oportunidades no começo do jogo. Contudo, não conseguiu aproveitar por erro técnico e afobação, reflexo da fase irregular que o time vive. Aos oito minutos, o goleiro Neto tentou fazer a saída de bola, os Spurs fizeram bem a pressão alta e tiraram o zero do placar em finalização de Pape Sarr. O Bournemouth equilibrou as ações, levou perigo, porém sem efetividade para empatar o jogo. Os donos da casa também tiveram algumas oportunidades de ampliar a vantagem, mas sem sucesso. A partida ficou mais física e o Tottenham perdeu mais um jogador por lesão: Pape Sarr autor do gol.

Em seguida, os visitantes se tornaram superiores e acertaram uma bola no travessão, após desvio. Contudo, o jogo foi para o intervalo com os Spurs em vantagem no placar.

Son e Richarlison matam o jogo

No segundo tempo, o Tottenham permaneceu em cima, buscando matar o jogo. E o segundo gol até que demorou para sair, somente aos 26. Depois de uma jogada em que Richarlison fez bem o pivô, Lo Celso recebeu e viu a infiltração de Son pela esquerda. O craque sul-coreano avançou e chutou com força, por cima, na saída do goleiro Neto. O jogo seguiu elétrico. Richarlison deixou o dele ao concluir jogada de Johnson aos 35, fazendo 3 a 0. Mas o Bournemouth não deixou de buscar o ataque. Dessa forma, descontou com um Alex Scott concluindo jogada pela esquerda, aos 39. E teve um gol anulado nos acréscimos.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2×3 Chelsea

Aston Villa 3×2 Burnley

Crystal Palace 3×1 Brentford

Manchester City 2×0 Sheffield United

Wolverhampton 3×0 Everton

Nottingham Forest 2×1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham 2×1 Arsenal

Tottenham 3×1 Bournemouth

Segunda (1/1)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brigthon – 16h30

