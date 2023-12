Após pedido de Andreas Pereira, João Gomes promete retornar ao Flamengo

Depois da vitória do Wolverhampton em cima do Everton na Premier League, João Gomes fez uma live para os seguidores na noite do último sábado (30), nas redes sociais. O volante, dessa forma, acabou recebendo uma mensagem inusitada de Andreas Pereira, meio-campista do Fulhan. Os dois atuam no futebol inglês e jogaram juntos no Flamengo em 2021 e 2022.

Nos comentários da live, Andreas Pereira escreveu: “Bora voltar pro Mengão?”. A mensagem do meia gerou repercussão entre os internautas e acabou sendo percebida por João Gomes. O volante, dessa forma, confirmou que pretende retornar ao Flamengo futuramente.

João Gomes de volta ao Flamengo?

“É claro que vou, tu sabe disso (risos). O Mengão é diferenciado”, afirmou João Gomes no Instagram.

João Gomes é cria do Flamengo e teve destaque nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O volante acabou sendo transferido ao Wolverhampton em janeiro deste ano, mas está eternizado na história do clube e segue sendo lembrado com muito carinho pela torcida rubro-negra.

