Cruzeiro se aproxima da contratação de Lucas Romero

O Cruzeiro está muito próximo da contratação de Lucas Romero. Afinal, os dirigentes mineiros já acertaram os valores com os representantes do volante. O clube, dessa forma, agora só precisa ajustar os detalhes finais da negociação com León, do México. A informação é do “ge”.

Assim, as negociações já estão próximas de um desfecho. O Cruzeiro só precisa definir as formas de pagamento da contratação. O valor, por sinal, gira em torno dos R$5 milhões. A expectativa é que os detalhes sejam resolvidos nos próximos dias.

Lucas Romero está perto de retornar ao Cruzeiro

Desde os primeiros dias de conversa, Lucas Romero sempre deixou claro que gostaria de retornar ao Cabuloso. A vontade do volante acabou sendo um fator positivo nas negociações. O contrato do jogador na Raposa deve ser válido por cinco anos.

LEIA MAIS: Grêmio pretende entrar na briga pelo lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro

Aliás, Lucas Romero é cria do Vélez Sarsfield e acabou sendo transferido ao Cabuloso em 2016. O volante disputou três temporadas no Cabuloso e acabou conquistando dois títulos da Copa do Brasil. O jogador acabou sendo vendido pelo Independiente em 2019 e depois comprado pelo León em 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook