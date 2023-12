Priscila, do Internacional, eleita Rainha da América

A atacante Priscila, de 19 anos, do Internacional, foi eleita a Rainha da América de 2023. A tradicional eleição promovida pelo jornal uruguaio El País teve o resultado divulgado neste domingo (31). A atacante surgiu como destaque do time, conquistando a artilharia da Copa Libertadores, com oito gols marcados.

Priscila teve 34 votos dos 202 possíveis dos jornalistas escolhidos para o júri. Já Millene, que defendeu o Corinthians, ficou com o segundo lugar, com apenas três votos atrás. E Bia Zaneratto, do Palmeiras, apareceu na terceira posição na dipsuta, com 23 votos.

Priscila teve grande destaque no ano que, aliás, figurou na lista das convocadas da Seleção Brasileira, pelo técnico Arthur Elias, para a Data-Fifa de 2023. Contra o Japão, no primeiro amistoso, ela entrou no decorrer da partida e marcou o gol da vitória por 3 a 2.

Na partida seguinte, diante do mesmo Japão, teve a chance de ser titular na partida. Com o destaque que teve nas competições do ano, teve o seu passe valorizado. E os dirigentes do clube, afinal, abriram negociações para uma renovação de contrato.

Na temporada 2023 pelo Colorado, Priscila marcou 21 gols e foi a principal artilheira do clube, recebendo propostas de clubes do Brasil e do exterior neste final de ano. Apesar disso, porém, ela aceitou a proposta do Internacional e renovou o vínculo até o fim do ano de 2026.

