O Atlético viveu uma temporada bastante irregular em 2023. Isso porque a equipe mineira iniciou o ano conquistando o tetracampeonato estadual. Contudo, teve um desempenho no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe ficou na décima colocação, com 27 pontos. Em contrapartida, foi o melhor time do returno, já que somou 39 pontos. 2023 também marcou a inauguração da Arena MRV, nova casa do Galo.

Confira no vídeo acima os momentos marcantes do Atlético na temporada

