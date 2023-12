Arda Turan, ex-Barcelona, expõe que perdeu toda a sua fortuna: ‘Mais de R$ 70 milhões’

O ex-jogador Ardan Turan, que defendeu o Atlético de Madrid e Barcelona, está passando o pior momento financeiro de sua vida. Isso porque o aposentado meio-campista perdeu toda a fortuna que conquistou durante sua carreira de sucesso. No caso, 13,9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 70 milhões na cotação atual). Ele acusa Seçil Urzan, diretora de um banco em Istambul, na Turquia, de ter lhe dado um golpe.

“Ela me enganou, dizendo: “Se investir neste fundo, obterá lucros”. Dei mais de 13,9 milhões (de dólares). Todo o dinheiro e o esforço que tive. O trabalho de anos, todas as minhas economias desapareceram de repente”, indicou Turan.

Além disso, outros jogadores denunciaram Seçil de ter roubado seu dinheiro. Alguns exemplos são o goleiro Fernando Muslera, que defendeu o Galatasaray, e outros turcos que também encerraram a carreira.

O arqueiro afirma ter feito um investimento de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 5,8 milhões na cotação atual) em um fundo e ainda sequer recebeu alguma quantia. Um grupo de 18 pessoas acusam terem sido vítimas da diretora do banco. Seçil, aliás, é alvo de investigação por fraude na Turquia.

Além dos gigantes espanhóis, Arda Turan ainda atuou por Istanbul Basaksehir e Galatasaray. Este segundo foi o último clube de sua carreira. O meio-campista anunciou que penduraria as chuteiras em setembro de 2022, quando tinha 35 anos. Ele segue no futebol, mas agora como treinador do Eyupspor, que está na segunda divisão da Turquia.

