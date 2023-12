Grêmio vai lançar documentário sobre passagem de Suárez no clube

Há um ano, dia 31 de dezembro de 2022, o Grêmio ousou e anunciou a contratação do uruguaio Luis Suárez. Para celebrar a data, afinal, mesmo que o atacante tenha deixado o clube, a diretoria tricolor anunciou, neste domingo, que produzirá um documentário sobre a passagem do jogador pelo clube.

Ainda que só por uma temporada, entretanto, o período de Luis Suárez no Grêmio foi relevante em muitos aspectos. Aos 36 anos, com fôlego de menino, porém, o atacante ajudou a alçar o clube de volta ao seu lugar de destaque.

Neste ano de 2023, afinal, o uruguaio disputou 53 partidas, marcou com 26 gols e deu 17 assistências. Luis Suárez ajudou a conduzir a equipe aos títulos da Recopa Gaúcha e do Campeonato Gaúcho, além de ter chegado à semifinal da Copa do Brasil. Pode-se incluir nos feitos o segundo lugar no Brasileiro, garantindo a disputa da Libertadores de 2024.

Após disputar a última partida do Campeonato Brasileiro, porém, com vitória por 3 a 2 sobre o Fluminense, Suárez se despediu do Grêmio. O atacante acertou com o Inter Miami, dos EUA, Lá, oatacante se juntará a Messi, Jordi Alba e Busquets, ex-companheiros de Barcelona.

Nas redes sociais, a diretoria do Grêmio publicou uma nota anunciando a produção do documentário.

“INESQUECÍVEL ?? Há um ano, neste dia e horário, escrevíamos mais um capítulo incrível da nossa história. Luis Suárez vestiria as 3?? cores. Um sonho realizado, que agora vira documentário”, registrou o clube.

