Cirurgia no pé atrasa chegada de Moscardo, do Timão, ao PSG

O volante Moscardo, que trocou o Corinthians pelo PSG, da França, vai passar por cirurgia no pé esquerdo. O jogador ficará inativo por três meses. O anúncio foi divulgado nas redes sociais do jogador. O problema, entretanto, apareceu após exame obrigatório para a transferência de clube. Ele lamentou o fato.

“Após exames recentes, parece necessário realizar essa operação preventiva que deverá me afastar dos gramados durante os próximos três meses. Isso me permitirá voltar mais forte e perseguir meu sonho na carreira”, registrou Gabriel Moscardo.

O volante de 18 anos, contudo, terminou o ano como uma das revelações do futebol brasileiro. Com isso, afinal, despertou o interesse de clubes europeus. E o desembarque do jogador, que se apresentaria em janeiro ao clube parisiense, precisou ser adiado.

Como Gabriel Moscardo chamou a atenção de clubes da Europa, o PSG enviou um dirigente para ver de perto o jogador. O cartola francês, afinal, esteve no Brasil para vê-lo em ação na partida contra o Internacional. Daí em diante as negociações foram se estreitando.

O PSG, afinal, brigou por Gabriel Moscardo e buscou a contratação do jogador. O clube ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) pela transação e mais dois milhões de euros (R$ 10,7 milhões) de bônus por metas.

Para facilitar a negociação entre os clubes, Moscardo, que tinha 20% dos seus direitos econômicos, cedeu 10% ao Corinthians. O clube paulista, então, ficou com 90% do valor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.