Liverpool x Newcastle: onde assistir, escalações, arbitragem

O Liverpool tem uma grande chance para abrir vantagem na liderança do Campeonato Inglês neste domingo (1/1). Afinal, com o tropeço do Arsenal neste sábado (perdeu para o Fulham e ficou nos 40 pontos), os Reds, com 42 pontos, em primeiro lugar, pode encerrar a 20ª rodada com três de frente para o concorrente mais próximo (que agora é o Aston Villa, com os mesmos 42 dos Reds).

O Newcastle tenta a reação, pois vem de duas derrotas para rivais que lutam contra o rebaixamento (Luton Town e Nottingham Forest). Com os fracassos, caiu para o nono lugar, com 29 pontos

Onde assistir

Os canais ESPN (fechado) e Star+ (streaming) transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como está o Liverpool

O técnico Jurgen Klopp aguardará até o último instante para saber se usará MacAllister, que vem de lesão, desde o início ou se ele começa no banco. Sem o argentino, Endo deve ser mantido como titular no meio de campo, já que vem se saindo bem quando acionado.

Como está o Newcastle

O treinador Eddie Howe vem sofrendo com desfalques por lesão ou mesmo longa suspensão, o que é o caso de Tonali (oito meses de gancho por causa de apostas). A sua única alegria é que o apoiador Joelinton totalmente recuperado fisicamente, começará o jogo. O brasileiro voltou na rodada passada, atuou poucos minutos contra o Nottingham, nada sentiu e vai para jogo.

LIVERPOOL X NEWCASTLE

Campeonato Inglês – 20ª Rodada

Data e horário: 1/1/2024, 17h (de Brasília)

Local: Anfield, Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Gómez; Szoboszlai, Endo e Gravenberch; Salah, Gakpo e Darwin Núñez. Técnico: Jurgen Klopp

NEWCASTLE: Dubravka; Trippier, Schar, Botman e Burn; Joelinton, Bruno Guimarães e Miley; Almirón, Isak e Gordon. Técnico: Eddie Howe

Árbitro: Anthony Taylor

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (30/12)

Luton Town 2×3 Chelsea

Aston Villa 3×2 Burnley

Crystal Palace 3×1 Brentford

Manchester City 2×0 Sheffield United

Wolverhampton 3×0 Everton

Nottingham Forest 2×1 Manchester United

Domingo (31/12)

Fulham 2×1 Arsenal

Tottenham 3×1 Bournemouth

Segunda (1/1)

Liverpool x Newcastle – 17h

Terça (2/1) -16h30

West Ham x Brigthon – 16h30

