Garotos do Ninho fecham prepraração para Copinha

Os Garotos do Ninho fizeram o último treino do ano neste domingo (31) no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. O time do técnico Mario Jorge abre a temporada de 2024 do Flamengo com a disputa da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, no próximo dia 5 de janeiro, contra o São José-RS, às 17h30.

Para se preparar, afinal, o time teve dois amistosos na última semana do ano. Além disso, teve treinos físicos e técnicos no centro de treinamento. Na primeiro amistoso a equipe venceu o sub-20 do Madureira, que também estará na Copinha, por 5 a 1. Os gols foram marcados por Carbone, Iago, Victor Silva e dois de Lucyan.

No último sábado (30), porém, aapesar da primeira vitória, a garotada empatou em 1 a 1 com o profissional do Nova Iguaçu, com Zé Welinton marcando na etapa final. O técnico Mario Jorge falou sobre os jogos e da preparação para iniciar a temporada.

“Dentro que havíamos planejado conseguimos fazer tudo à risca. Muitas ações individuais para dar o equilíbrio necessário para o atleta que vinha de férias ou final de temporada, buscando fazer uso de conhecimentos anteriores e ajustar a equipe coletivamente para 2024. Sendo assim, tivemos dois jogos importantes onde podemos avaliar o nível da nossa equipe. Jogos equilibrados e um deles contra uma equipe profissional, onde nossa equipe se comportou muito bem, tendo volume de jogo e criação de jogadas. Nos momentos sem bola também nos comportamos muito bem”, disse o treinador.

Time viaja para São Paulo

Mario Jorge prosseguiu na análise sobre o desempenho da equipe.

“A gente chega ao último treino para fazer ajustes de carga para os próximos dois treinos que ainda vamos ter no Rio, Vamos focar totalmente nas questões coletivas e planos de jogo. Na quarta-feira (3) vamos para São Paulo, tendo mais uma sessão de treino antes da estreia no dia 5”, disse Mario Jorge.

